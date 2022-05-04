Son dakika haberleri | HASTANEYE GÖTÜRÜLÜRKEN POLİSE SARILDI, DİREKSİYONU ÇEVİRİP KAZA YAPTIRDI - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri | HASTANEYE GÖTÜRÜLÜRKEN POLİSE SARILDI, DİREKSİYONU ÇEVİRİP KAZA YAPTIRDI

04.05.2022 11:53

Son dakika haberi: ADANA'da psikolojik sorunları olduğu belirtilen Görkem Ö., mahkeme kararıyla ekip aracıyla hastaneye götürülürken sürücü polise sarılıp direksiyonu çevirince kaza yaptırdı.

ADANA'da psikolojik sorunları olduğu belirtilen Görkem Ö., mahkeme kararıyla ekip aracıyla hastaneye götürülürken sürücü polise sarılıp direksiyonu çevirince kaza yaptırdı. Kazada polis memurları Yakup M. ile Kadir S. yaralandı, kaçan Görkem Ö. yakalandı.

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Görkem Ö.?nün yargılandığı bir davada cezai ehliyetinin olup olmadığının tespiti için polis zoruyla Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne götürülmesine kararı verildi. Fatih Polis Merkezi'nde görevli polis memurları Yakup M. ile Kadir S., dün saat 20.00 sıralarında evine gidip Görkem Ö.'yü alarak hastaneye götürmek için yola çıktı. Polis aracının arka koltuğunda oturan Görkem Ö., Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'na geldiklerinde sürücü polis memuru Yakup M.'ye arkasından sarılıp, direksiyonu çevirdi. Kontrolden çıkan polis aracı, park halindeki otomobile çarptı. Kazada polisler yaralandı, Görkem Ö. ise araçtan inip kaçtı.

Polislerin anonsuyla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Polisler, Görkem Ö.'yü refüjde yakalayıp gözaltına aldı.

Yaralı polis memurları, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Çukurova Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedavileri süren polis memurlarının durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Polis merkezinde işlemleri süren Görkem Ö.?nün ilk ifadesinde, hastaneye gitmemek için kaza yaptırdığını söylediği belirtildi.

Son dakika haberleri | HASTANEYE GÖTÜRÜLÜRKEN POLİSE SARILDI, DİREKSİYONU ÇEVİRİP KAZA YAPTIRDI
Son dakika haberleri | HASTANEYE GÖTÜRÜLÜRKEN POLİSE SARILDI, DİREKSİYONU ÇEVİRİP KAZA YAPTIRDI
Son dakika haberleri | HASTANEYE GÖTÜRÜLÜRKEN POLİSE SARILDI, DİREKSİYONU ÇEVİRİP KAZA YAPTIRDI
Son dakika haberleri | HASTANEYE GÖTÜRÜLÜRKEN POLİSE SARILDI, DİREKSİYONU ÇEVİRİP KAZA YAPTIRDI

YORUMLAR
500
Son dakika... Hastaneye götürülürken polise sarıldı, direksiyonu çevirip kaza yaptırdı Son dakika... Hastaneye götürülürken polise sarıldı, direksiyonu çevirip kaza yaptırdı D-100 KARAYOLUNDA OTOMOBİL ÖNCE BARİYERE ARDINDAN HAFİF TİCARİ ARACA ÇARPTI, 1 AĞIR YARALI D-100 KARAYOLUNDA OTOMOBİL ÖNCE BARİYERE ARDINDAN HAFİF TİCARİ ARACA ÇARPTI, 1 AĞIR YARALI Son dakika haberi! D-100 KARAYOLUNDA OTOMOBİL ÖNCE BARİYERE ARDINDAN HAFİF TİCARİ ARACA ÇARPTI, 1 AĞIR YARALI Son dakika haberi! D-100 KARAYOLUNDA OTOMOBİL ÖNCE BARİYERE ARDINDAN HAFİF TİCARİ ARACA ÇARPTI, 1 AĞIR YARALI

Çukurova, Mahkeme, Polis, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | HASTANEYE GÖTÜRÜLÜRKEN POLİSE SARILDI, DİREKSİYONU ÇEVİRİP KAZA YAPTIRDI - Son Dakika


Son Dakika
11:36 DSÖ'den obezite uyarısı: Avrupa'da salgın boyutuna ulaştı, ilk sırada Türkiye var
11:20 Gezi davasında müebbet hapis cezası alan Osman Kavala: Gezi protestolarının tarafımdan organize edilmediği yalın bir gerçektir
11:06 AB'den Rusya'ya yeni yaptırım paketi: Petrol ithalatının tamamen durdurulması teklif edildi
10:05 3 kızını öldüren müezzin, önce estetik yaptırmış sonra da eşine kuma teklif etmiş: Erkek doğuramayacaksın
10:58 Kuzey Kore 14. balistik füze denemesini yaptı: Hedef Japon Denizi
10:48 Kırmızı halıya diyabet monitörüyle çıktı: Kate Moss'un kızı Lila Moss'tan cesur hareket
10:45 NATO'nun drone'u Türkiye'yi es geçti: Sebebi Türkiye'yi diplomatik olarak zor durumda bırakmamak!
10:40 Ekrem İmamoğlu'ndan adaylık sorularına yanıt: Genel başkanla yarış bizim ne haddimize
10:28 Kafasına halat çarpan işçinin yüzü parçalandı! Yüzde 80 ölüm riski bulunan şahıs hayata tutundu
10:14 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan bayramda çalışan sağlıkçılara teşekkür mesajı! Her birimin kaç kişi çalıştığını açıklayarak teşekkür etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2022 11:59:58. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | HASTANEYE GÖTÜRÜLÜRKEN POLİSE SARILDI, DİREKSİYONU ÇEVİRİP KAZA YAPTIRDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement