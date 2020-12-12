Son dakika haberleri! Hatalı şerit değiştiren otomobilin motosiklete çarptığı kaza kamerada - Son Dakika

Son dakika haberleri! Hatalı şerit değiştiren otomobilin motosiklete çarptığı kaza kamerada
12.12.2020 12:19
Son dakika haberler: BURSA'da hatalı şerit değiştiren otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı.
BURSA'da hatalı şerit değiştiren otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, salı günü merkez Osmangazi ilçesi İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Hatalı şerit değiştiren sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücü, tedavisinin ardından aynı gün taburcu edildi. Bu arada kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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