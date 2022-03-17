Son dakika haberleri | HATALI SOLLAMA YAPAN SÜRÜCÜ KAZADAN KIL PAYI KURTULDU - Son Dakika
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Son dakika haberleri | HATALI SOLLAMA YAPAN SÜRÜCÜ KAZADAN KIL PAYI KURTULDU

17.03.2022 14:22

Son dakika haberi... Antalya'nın Akseki ilçesinde hatalı sollama yapan otomobil sürücüsü karşı yönde ilerleyen jandarma trafik ekibinin aracıyla çarpışmaktan son anda kurtuldu.

Antalya'nın Akseki ilçesinde hatalı sollama yapan otomobil sürücüsü karşı yönde ilerleyen jandarma trafik ekibinin aracıyla çarpışmaktan son anda kurtuldu.

*- Araç kamerasının kaydettiği görüntüden otomobili tespit eden ekipler, sürücüye 2 bin 500 lira ceza uyguladı.

Akseki İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Trafik Timleri saat 12.00 sıralarında Antalya - Konya yolu D695 Karayolu'nda seyir halinde trafik denetimi yaptığı sırada karşı yönden gelen 07 CCZ 03 plakalı otomobil hatalı sollama yaptı. Oluşabilecek kaza jandarma personelinin dikkati sayesinde önlendi. Jandarmanın araç kamerasının kaydettiği görüntülerde otomobil sürücüsü İ.Y.'nin, hatalı sollama yaptığı an yer alıyor.

Otomobili takip eden jandarma, 'dur' ihtarına uymayan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Jandarma 07 CCZ 03 plakalı otomobilin sürücüsü İ.Y.'yi Büyükalan mahallesinde yakaladı.

Jandarma otomobil sürücüsüne tehlikeli araç kullanma ve dur ihtarına uymamasından dolayı 2 bin 500 lira ceza uyguladı.

Son dakika haberleri | HATALI SOLLAMA YAPAN SÜRÜCÜ KAZADAN KIL PAYI KURTULDU
Son dakika haberleri | HATALI SOLLAMA YAPAN SÜRÜCÜ KAZADAN KIL PAYI KURTULDU
Son dakika haberleri | HATALI SOLLAMA YAPAN SÜRÜCÜ KAZADAN KIL PAYI KURTULDU

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Otomobil, Jandarma, Hisarcık, Akseki, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | HATALI SOLLAMA YAPAN SÜRÜCÜ KAZADAN KIL PAYI KURTULDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | HATALI SOLLAMA YAPAN SÜRÜCÜ KAZADAN KIL PAYI KURTULDU - Son Dakika
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