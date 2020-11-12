Son dakika haberleri... Hatay'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması - Son Dakika

Son dakika haberleri... Hatay'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması
12.11.2020 10:51
Gelen son dakika haberine göre Hatay'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.
Hatay'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 65 yaş ve üzeri vatandaşların, bugünden itibaren gün içinde 10.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilmelerine karar verildiği belirtildi.
Bu saatler dışında söz konusu vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı bildirilen açıklamada, kararı ihlal edenler hakkında adli ve idari işlem yapılacağı kaydedildi.
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