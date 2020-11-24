Toplantıda, Haymaseki Mahallesi'ndeki bir sokaktaki yaklaşık 400 nüfuslu 90 evin karantinaya alınmasına karar verildi.

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