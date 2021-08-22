Son dakika haberleri... Hatay'da apartman boşluğunda mahsur kalan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı - Son Dakika

Hatay'ın Antakya ilçesinde apartman boşluğunda mahsur kalan kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Akevler Mahallesi Rüstem Tümerpaşa Caddesi'ndeki apartmanın boşluğundan kedi sesi geldiğini duyanlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine yönlendirilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, apartman boşluğuna halat yardımıyla inerek kedi yavrusunu buradan çıkardı.
Şırıngayla süt verilerek beslenen kedi, daha sonra barınak görevlilerine teslim edildi.
Kaynak: AA
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