Zanlı işlemleri için emniyete götürüldü.

Sakarya , Yıldırımtepe, Esentepe mahallelerinde 7 adrese özel harekat polislerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

Hatay 'ın İskenderun ilçesinde çeşitli suçlardan aranan şüphelilere yönelik operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Hatay'da arananlara yönelik operasyonda bir kişi yakalandı - Son Dakika

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