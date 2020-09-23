Son dakika haberleri... Hatay'da arananlara yönelik operasyonda bir kişi yakalandı - Son Dakika

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çeşitli suçlardan aranan şüphelilere yönelik operasyonda bir kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan arananlara yönelik çalışma başlattı.
Sakarya, Yıldırımtepe, Esentepe mahallelerinde 7 adrese özel harekat polislerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda bir kişi gözaltına alındı.
Zanlı işlemleri için emniyete götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 08:03 - Kaynak: AA
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