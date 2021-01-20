Son dakika haberleri... Hatay'da bağ evinde kumar oynayan 9 kişiye 16 bin 294 lira ceza - Son Dakika

Son dakika haberleri... Hatay'da bağ evinde kumar oynayan 9 kişiye 16 bin 294 lira ceza

20.01.2021 11:11
Son dakika haberleri... Hatay'da bağ evinde kumar oynayan 9 kişiye 16 bin 294 lira ceza, System.String[]

Son dakika haber... Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek bağ evinde kumar oynadığı belirlenen 9 kişiye 16 bin 294 lira ceza uygulandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek bağ evinde kumar oynadığı belirlenen 9 kişiye 16 bin 294 lira ceza uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeşil Mahallesi'nde bir bağ evinde kumar oynandığı bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi.

Polis, evin salonuna kurulan masada Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadığını belirlediği 9 kişiye 16 bin 294 lira ceza uyguladı.

Evde ele geçirilen oyun kartları ve pullara el konuldu.

Hisarcık, Dörtyol, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Hatay'da bağ evinde kumar oynayan 9 kişiye 16 bin 294 lira ceza - Son Dakika


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