Son dakika haberleri... Hatay'da bağ evinde kumar oynayan 9 kişiye 16 bin 294 lira ceza - Son Dakika

Son dakika haberleri... Hatay'da bağ evinde kumar oynayan 9 kişiye 16 bin 294 lira ceza
20.01.2021 11:11
Son dakika haber... Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek bağ evinde kumar oynadığı belirlenen 9 kişiye 16 bin 294 lira ceza uygulandı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek bağ evinde kumar oynadığı belirlenen 9 kişiye 16 bin 294 lira ceza uygulandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeşil Mahallesi'nde bir bağ evinde kumar oynandığı bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi.
Polis, evin salonuna kurulan masada Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadığını belirlediği 9 kişiye 16 bin 294 lira ceza uyguladı.
Evde ele geçirilen oyun kartları ve pullara el konuldu.
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