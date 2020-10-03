Bir kişi silahlı saldırı sonucu öldürüldü - Son Dakika

Bir kişi silahlı saldırı sonucu öldürüldü
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde büfe sahibi, iş yerinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde büfe sahibi, iş yerinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Mimar Sinan Mahallesi İnönü Bulvarı'nda büfe işleten Orhan Genç (38), iş yerinin önünde U.T'nin silahlı saldırısına uğradı.
Çevredekilerin haber vermesiyle gelen ambulansla Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Genç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından kaçan zanlı U.T, polis ekiplerinin çalışmasıyla gözaltına alındı.
Son Dakika Arkalarını yaslayarak çay-kahve içtikleri tarihi eserin 2000 yıllık olduğunu öğrenen taksiciler, şaşkınlıklarını gizleyemedi İlkel teleferiğin halatına takılan kadın, 25 metreden düşerek öldü Boavista'lı Angel Gomes, orta sahadan kaleciyi avladı Emekli maaşları ocak ayında 286 lira artacak Trabzonspor maçı sonrası göbek atan Sumudica'nın takımdan gönderilmesi gündemde Konut kredilerindeki artış 9 ayda 80 milyar liraya dayanarak rekor kırdı Azerbaycan Ordusu, Dağlık Karabağ'da bir grup Ermeni askeri esir aldı Cezaevinde öldü, cenazesiyle son mektubu aynı gün evine gitti