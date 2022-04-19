Son dakika haberleri... Hatay'da çantasında tabanca ve sikke bulunan zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Hatay'da çantasında tabanca ve sikke bulunan zanlı gözaltına alındı

19.04.2022 10:34
Son dakika haberleri... Hatay'da çantasında tabanca ve sikke bulunan zanlı gözaltına alındı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, bir otobüste yapılan aramada çantasında ruhsatsız tabanca, sikke ve tarihi objeler bulunan yolcu gözaltına alındı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, bir otobüste yapılan aramada çantasında ruhsatsız tabanca, sikke ve tarihi objeler bulunan yolcu gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehirler arası yolcu taşıyan bir otobüste arama yaptı.

Aramada yolculardan Ö.D'nin üst ve valizinde, ruhsatsız tabanca, 397 sikke, 32 tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ve 4 antika yüzük bulundu.

Gözaltına alınan zanlı emniyete götürüldü.

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Ruhsatsız Silah, Hisarcık, Dörtyol, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Hatay'da çantasında tabanca ve sikke bulunan zanlı gözaltına alındı - Son Dakika


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