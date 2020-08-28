Son dakika haberleri: Hatay'da çıkan orman yangınında 1,5 hektar alan zarar gördü - Son Dakika

Son dakika haberleri: Hatay'da çıkan orman yangınında 1,5 hektar alan zarar gördü

Gelen son dakika haberlerine göre Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan orman yangınında 1,5 hektar alan zarar gördü.

Son dakika haberleri: Hatay'da çıkan orman yangınında 1,5 hektar alan zarar gördü, System.String[]

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan orman yangınında 1,5 hektar alan zarar gördü.

Nergizlik Mahallesi'ndeki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince bölgeye 2 helikopter, 10 arazöz, 5 su tankı ile 1 dozer gönderildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yayılmadan söndürülen yangında, 1,5 hektar ormanlık alan zarar gördü.

İskenderun, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 18:25 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Hatay'da çıkan orman yangınında 1,5 hektar alan zarar gördü - Son Dakika

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