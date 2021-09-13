Son dakika haberleri... Hatay'da çıkan örtü yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

Hatay'ın Erzin ilçesinde çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Yoncadüzü mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünce 2 arazöz ile 15 kişilik ekip sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.
Yangında yaklaşık bir hektar alanın zarar gördüğü belirtilirken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
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