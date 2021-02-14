Hatay'ın Samandağ ilçesinde, çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Büyükoba Mahallesi'nde örtülük alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, Antakya Orman İşletme Müdürlüğü ile Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Örtülük alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika