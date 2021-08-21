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Çobanların kavgasında kan döküldü! Baba, oğlunu vuran kişiyi pompalı tüfekle öldürdü - Son Dakika

Çobanların kavgasında kan döküldü! Baba, oğlunu vuran kişiyi pompalı tüfekle öldürdü

21.08.2021 22:57
Çobanların kavgasında kan döküldü! Baba, oğlunu vuran kişiyi pompalı tüfekle öldürdü, System.String[]

Hatay'da iki çoban arasındaki kavgada kan döküldü. Oğlunun vurulduğunu gören baba, eline aldığı silahla oğlunu vuran kişiyi öldürdü.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde iki çoban arasındaki kavga cinayetle sonuçlandı. Hayvanlarını otlattıkları sırada tartışan çobanlar arasında silah çekildi. Bu sırada oğlunun yaralandığını gören baba, yaralayan diğer çobanı öldürdü.

HAYVANLARI OTLATIYORLARDI

Torun Mahallesi'nde hayvanlarını otlatan Mehmet G. ile Yunus Topal (24) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Yunus Topal, Mehmet G'yi pompalı tüfekle ateş ederek yaraladı. Mehmet G.'nin babası Mustafa G'de oğlunun yerde yattığını görünce pompalı tüfekle Yunus Topal'a ateş etti.

Çobanların kavgasında kan döküldü! Baba, oğlunu vuran kişiyi pompalı tüfekle öldürdü

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yunus Topal'ın, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Mehmet G. ise 112 Acil Servis ekiplerince Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mustafa G, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Çobanların kavgasında kan döküldü! Baba, oğlunu vuran kişiyi pompalı tüfekle öldürdü

Kırıkhan, Hatay, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çobanların kavgasında kan döküldü! Baba, oğlunu vuran kişiyi pompalı tüfekle öldürdü - Son Dakika


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