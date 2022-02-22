Son dakika haberleri... Hatay'da evinde tarihi objeler ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Hatay'da evinde tarihi objeler ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı

22.02.2022 15:15
Son dakika haberleri... Hatay'da evinde tarihi objeler ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde evinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen objeler ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde evinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen objeler ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle'de bulunan bir evde arama yaptı.

Aramada, tarihi eser olduğu düşünülen 55 sikke, 8 çeşitli obje, madalyon, insan figürlü heykel ve gözyaşı şişesi ele geçirildi.

Ev sahibi şüpheli A.A. gözaltına alındı.

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Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Hatay'da evinde tarihi objeler ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Hatay'da evinde tarihi objeler ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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