İlçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi 'nde bulunan bir yağ fabrikasının buhar kazanında, saat 14.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, vücutlarında yanıklar oluşan 2 işçiyi hastaneye kaldırdı. Patlama nedeniyle fabrikanın duvarının bir bölümü de yıkıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Cumhuriyet Mahallesi, Kırıkhan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Hatay'da fabrikada buhar kazanı patladı: 2 yaralı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.