Son dakika haberleri... Hatay'da fabrikada buhar kazanı patladı: 2 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Hatay'da fabrikada buhar kazanı patladı: 2 yaralı

20.10.2022 20:12
Son dakika haberleri... Hatay'da fabrikada buhar kazanı patladı: 2 yaralı

Son dakika haberleri... HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde, bir yağ fabrikasında buhar kazanının patlaması sonucu 2 işçi yaralandı.

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde, bir yağ fabrikasında buhar kazanının patlaması sonucu 2 işçi yaralandı.

İlçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir yağ fabrikasının buhar kazanında, saat 14.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, vücutlarında yanıklar oluşan 2 işçiyi hastaneye kaldırdı. Patlama nedeniyle fabrikanın duvarının bir bölümü de yıkıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
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Cumhuriyet Mahallesi, Kırıkhan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Hatay'da fabrikada buhar kazanı patladı: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Hatay'da fabrikada buhar kazanı patladı: 2 yaralı - Son Dakika
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