Son dakika haberleri | Hatay'da göç eden turnaların muhteşem görüntüsü
20.03.2021 23:07
Son dakika gündem haberine göre Birçok kuş türüne göç sahipliği yapan Hatay'ın Hassa ilçesinde göç eden turnalar görsel şölen oluşturdu.
Birçok kuş türüne göç sahipliği yapan Hatay'ın Hassa ilçesinde göç eden turnalar görsel şölen oluşturdu.
Hassa'da göçen eden kuşların muhteşem görüntüsü izleyenleri mest etti. Leyleklerin ve yırtıcı kuşların ardından Hatay semalarında turnalar sahne aldı. Göç eden kuşlar görenleri şaşkına çevirirken, turnalar gökyüzünde görsel şölen oluşturdu.
(Doğanay Yiğit/İHA)
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