Son dakika haberleri: Hatay'da, görev sırasında rahatsızlanan asker şehit oldu - Son Dakika

Son dakika haberleri: Hatay'da, görev sırasında rahatsızlanan asker şehit oldu

15.10.2020 20:05
Son dakika haberleri: Hatay'da, görev sırasında rahatsızlanan asker şehit oldu, System.String[]

Son dakika haberi: MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Deniz Üs Komutanlığı'nda görev sırasında rahatsızlanan Dz. Elk. Er Volkan Soy'un kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olduğunu duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Deniz Üs Komutanlığı'nda görev sırasında rahatsızlanan Dz. Elk. Er Volkan Soy'un kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Hatay İskenderun'daki Deniz Üs Komutanlığımızda 14 Ekim 2020 tarihinde bir silah arkadaşımız görevi esnasında rahatsızlanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş ve yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit asker için kaleme aldığı başsağlığı mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, Hatay İskenderun'daki Deniz Üs Komutanlığımızda 14 Ekim 2020 tarihinde görevi esnasında rahatsızlanarak şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerine yer verdi.

Haber:  ANKARA,


Milli Savunma Bakanlığı, Hatay, Asker, Şehit, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Hatay'da, görev sırasında rahatsızlanan asker şehit oldu - Son Dakika

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