Son dakika haberleri... Hatay'da hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Hatay'da hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü

21.04.2022 18:51
Son dakika haberleri... Hatay'da hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü

Edinilen son dakika haberine göre Hatay'ın Antakya ilçesinde hurdalıkta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde hurdalıkta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İlçeye bağlı General Şükrü Kanatlı Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın alt katındaki hurdalıkta akşam saatlerinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, çevreye sıçramadan kontrol altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY

Son dakika haberleri... Hatay'da hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberleri... Hatay'da hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberleri... Hatay'da hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberleri... Hatay'da hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberleri... Hatay'da hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberleri... Hatay'da hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberleri... Hatay'da hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü

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İtfaiye, Antakya, Yangın, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Hatay'da hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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