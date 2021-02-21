Son dakika haberleri: Hatay'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Hatay'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
21.02.2021 21:51
Son dakika gündem haberi: Hatay'ın Yayladağı ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Kurtuluş Mahallesi TOKİ konutlarında iki grup arasında henüz öğrenilemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında henüz kimliği öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı.
Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Son Dakika Eşinin boşanma davası açtığını öğrenen koca, ormanda donmak üzereyken bulundu AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe oldu iddiası AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, kongrede aday olmayacağını açıkladı Lille, Lorient'i deplasmanda 4-1 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu Nihat Kahveci, Taylan Antalyalı'nın neden oynatılmadığını anlattı Ülker Stadı'nın bozuk zeminine taraftar, sosyal medyada isyan etti Nijerya'da askerleri taşıyan uçağın düşmesi sonucu 6 kişi öldü Son Dakika: Tokkal ailesini vahşice katleden Mehmet Şerif Boğa tutuklandı