İl Jandarma Komutanlığı ve MİT'in ortaklaşa düzenlediği 'Şehit Jandarma Er Emrah Göçer Operasyonu' kapsamında; Payas ilçesi Kozludere Mahallesi kırsalında, terör örgütü PKK mensuplarınca geçmiş yıllarda kullanıldığı değerlendirilen 2 depo tespit edildi. Ekipler, depoların içinde farklı miktar ve markalarda un, bulgur, kuru fasulye, pirinç, tahin, pekmez, kahve, yağ, makarna, toz şeker, çay ve tütün malzemesi ele geçirdi. Cumhuriyet başsavcılığının talimatıyla delil niteliği taşıyan malzemelere el koyulurken, diğerleri de olay yerinde imha edildi.

Kaynak: DHA

Millî İstihbarat Teşkilatı, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Hatay'da jandarma ve MİT operasyonu; teröristlerin 2 deposu bulundu - Son Dakika

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