Son dakika haberi! Hatay'da 74 araç ve 44 motosiklete 68 bin TL ceza - Son Dakika

Hatay İl Jandarma Komutanlığına bağlı 107 ekip ile 455 personelin katılımıyla 59 noktada gerçekleşen uygulamada, 74 araç ile 44 motosiklete 68 bin TL cezai işlem uygulandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Emrullah Büyük koordinesinde, 15 ilçede çalıntı motosikletlere yönelik kontrol ve bu güzergahlara açılan bulvar, cadde ve sokaklarda şüpheli şahıs ve araçlara yönelik yol uygulaması şeklinde bölgesel huzur ve güven uygulaması yapıldı. 4 bin 709 araç, 485 motosiklet kontrol edildi. 74 araç ile 44 motosiklete 68 bin TL cezai işlem uygulandı. Hacizli olarak aranan 5 araç ile çalıntı 4 motosiklet tespit edilerek yakalandı. 29 araç ile 13 motosiklet trafikten men edildi. 9 bin 386 şahıs sorgulanarak 32 kişi kişiye adliye idari işlem yapılırken 3 şahıs gözaltına alındı.

Uygulamada ayrıca 1 adet kuru sıkı tabanca, 5 gram eroin, 10 gram captagon ile 5 adet metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi. - HATAY