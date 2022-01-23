Jandarmadan sokak hayvanlarına şefkat eli - Son Dakika

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokak hayvanlarına mama ve su desteğinde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığının Türkiye genelinde etkisini göstermeye başlayan soğuk havalar nedeniyle 81 il valiliğine gönderdiği "Sokak Hayvanları" konulu genelge kapsamında, jandarma ekiplerince barınma ve beslenme imkanı olmayan sahipsiz ve güçten düşmüş sokak hayvanlarına yönelik faaliyet yürütüldü.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, İskenderun ve Arsuz ilçelerinde park, bahçe ve ormanlık alanlardaki 80 noktaya mama, yem ve su bıraktı.

Ekiplerin kış boyunca sokak hayvanlarına yönelik desteği sürecek.