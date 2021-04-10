Son dakika haberleri... HATAY'DA KAÇAK ALKOL VE SİGARA OPERASYONU - Son Dakika

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 11 adrese kaçak alkol ve sigara operasyonu düzenlendi.

Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, daha önceden belirlenen 11 işyerine yapılan eş zamanlı operasyonda 160 litre kaçak alkol, 300 paket kaçak sigara, 1 adet kuru sıkı tabanca, bir miktar av tüfeği fişeği ve bir miktar cinsel uyarıcı hap ele geçirildi. Operasyonda 6 kişiye toplamda 20 bin lira para cezası yazıldı.