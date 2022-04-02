Son dakika haberleri... Hatay'da kaçak sigara operasyonu - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Hatay'da kaçak sigara operasyonu

02.04.2022 11:58
Son dakika haberleri... Hatay'da kaçak sigara operasyonu

Son dakika gelişmesine göre Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da 540 paket kaçak sigara, 140 bin adet kaçak makaron ele geçirildi.

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da 540 paket kaçak sigara, 140 bin adet kaçak makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. General Şükrü Kanatlı Mahallesinde M.A.'nın ikametinde yapılan aramada ve Orhanlı Mahallesinde A.U.'nun el arabası ile taşımış olduğu çuvallar içerisinde 540 paket kaçak sigara ile 140 bin adet kaçak makaron ele geçirildi.

Olaylarla ilgili olarak şahıslara adli işlem yapıldı. - HATAY

Son dakika haberleri... Hatay'da kaçak sigara operasyonu

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Emniyet Müdürlüğü, Kaçak Sigara, Antakya, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Hatay'da kaçak sigara operasyonu - Son Dakika


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