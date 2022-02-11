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Son dakika haberleri | Hatay'da kaçak tütün operasyonu - Son Dakika

Son dakika haberleri | Hatay'da kaçak tütün operasyonu

11.02.2022 09:40
Son dakika haberleri | Hatay'da kaçak tütün operasyonu

Son dakika habere göre Hatay'ın Kırıkhan ve Hassa ilçelerinde piyasa değeri 277 bin TL olan 711 kilo kıyılmış açık tütün ele geçirildi.

Hatay'ın Kırıkhan ve Hassa ilçelerinde piyasa değeri 277 bin TL olan 711 kilo kıyılmış açık tütün ele geçirildi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığınca kaçak tütün ürünleri satışının önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, jandarma dedektifleri, suç araştırma timleri, Kırıkhan ve Hassa jandarma komutanlıkları ile KOM Şube Müdürlüğü tarafından operasyon başlatıldı.

Operasyon kapsamında Kırıkhan ilçe merkezinde 10 farklı iş yerinde ve Hassa ilçesinde icra edilen yol kontrolünde yapılan arama sonucunda yaklaşık piyasa değeri 277 bin TL olan 711 kilo kıyılmış açık tütün, 149 bin adet bandrolsüz boş makaron, 2 bin 778 adet tütün doldurulmuş makaron, 915 bin adet sigara filtresi, 10 adet elektrikli nargile, 10 kilo nargile tütünü, 8 bin 240 adet sarmalık sigara kağıdı ve 4 bin 45 adet nargile malzemesi ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar ile ilgili adli işlemler başlatıldı. - HATAY

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Kırıkhan, Hassa, Hatay, Tütün, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Hatay'da kaçak tütün operasyonu - Son Dakika


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