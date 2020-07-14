Son dakika haberleri... Hatay'da kaçakçılık operasyonları - Son Dakika

Son dakika haberleri... Hatay'da kaçakçılık operasyonları

Son dakika gelişmesine göre Hatay'da gerçekleştirilen 4 operasyonda 47,5 ton kaçak akaryakıta, 24 ton kimyevi maddeye ve 143 cep telefonuna el konuldu.

Hatay'da gerçekleştirilen 4 operasyonda 47,5 ton kaçak akaryakıta, 24 ton kimyevi maddeye ve 143 cep telefonuna el konuldu.

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Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İskenderun Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü Gemi Arama ekibince düzenlenen ilk operasyonda, sorumluluk bölgesine gelen gemiler risk analizine tabi tutulurken yabancı bayraklı bir geminin aranmasına karar verildi.

Şüpheli görülen gemiye çıkan arama ekibince gümrüğe tabi eşya olup olmadığı ile gemi tanklarında bulunan akaryakıt miktarına ilişkin beyan alındı.

Aramada gemi tanklarında, beyan edilmeyen 47,5 ton kaçak akaryakıt tespit edildi. Piyasa değeri yaklaşık 165 bin lira olan akaryakıta el konulurken gerçeğe aykırı beyanda bulunan gemi kaptanı ve baş makinist hakkında adli işlem başlatıldı.

İkinci operasyonda ise Suriye'ye gönderilmek üzere gümrük sahasına getirilen ve sıvı gübre olarak beyan edilen eşyanın durumundan şüphelenilmesi üzerine, söz konusu eşya laboratuvarda analiz edildi.

Analizde sıvı gübre olarak beyan edilen maddenin, patlayıcı yapımında kullanılabilen nitrik asit olduğu belirlendi. Suriye'ye gönderilmesi yasak olan 300 bin lira değerindeki 24 ton kimyevi maddeye el konuldu.

Kaçak cep telefonu operasyonlarında ise istihbarat ekiplerinin yaptığı çalışmayla yasa dışı cep telefonu satışı yaptıkları belirlenen 2 iş yeri arandı. İş yerlerinde piyasa değeri yaklaşık 350 bin lira olan 143 cep telefonu ele geçirildi.

Böylece gümrük Muhafaza ekiplerinin operasyonlarıyla toplam 815 bin liralık kaçakçılık girişimine engel olundu. Operasyonlara ilişkin soruşturmalar sürdürülüyor.

Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 11:11 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Hatay'da kaçakçılık operasyonları - Son Dakika
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