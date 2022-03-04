Son dakika: Hatay'da iş yerinde kaçak içki ve sigara ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika: Hatay'da iş yerinde kaçak içki ve sigara ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı

04.03.2022 11:12
Son dakika: Hatay'da iş yerinde kaçak içki ve sigara ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haber... Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde iş yerinde 1331 paket kaçak sigara, 3 şişe kaçak içki ve 11 cinsel içerikli ürün ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde iş yerinde 1331 paket kaçak sigara, 3 şişe kaçak içki ve 11 cinsel içerikli ürün ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Narlıca Mahallesi'ndeki V.A'ya ait ev ve iş yerine baskın yaptı.

Yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu belirlenen 1331 paket kaçak sigara, 3 şişe kaçak içki ve 11 cinsel içerikli ürün bulundu.

V.A. gözaltına alındı.

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Kaçak Sigara, Kaçak İçki, Antakya, Hatay, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Hatay'da iş yerinde kaçak içki ve sigara ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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