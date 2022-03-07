Son dakika haberleri | Hatay'da kaçakçılık operasyonu - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Hatay'da kaçakçılık operasyonu

07.03.2022 14:39
Son dakika haberleri | Hatay'da kaçakçılık operasyonu

Son dakika gelişmesine göre Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da gümrük kaçağı 620 paket sigara, 21 bin adet makaron, 65 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da gümrük kaçağı 620 paket sigara, 21 bin adet makaron, 65 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri kaçakçılık suçları kapsamında çalışma gerçekleştirdi. Haraparası ve Akasya mahallelerinde bulunan iki iş yerinde yapılan aramada 620 paket gümrük kaçağı sigara, 21 bin adet makaron, 65 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler Ö.E. ve S.H. hakkında adli işlem yapıldı. - HATAY

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Antakya, Sigara, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Hatay'da kaçakçılık operasyonu - Son Dakika


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