Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir kişi, komşusunu tabancayla vurarak öldürdü.
Kocatepe Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu öne sürülen Sinan Beyazlat ile komşusu Mustafa K. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu Mutafa K, üzerindeki tabancayla Sinan Beyazlat'ı yaraladı.
Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalenin ardından İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılan Beyazlat, kurtarılamadı.
Gözaltına alınan Mustafa K, emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Hatay'da komşusunun silahla vurduğu kişi öldü - Son Dakika