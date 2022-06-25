Olay, Samandağ ilçesi Şükrü kanatlı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir bahçede bulunan su kuyusundan birkaç gündür kedi sesi geldiğini fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, kediyi kurtarmak için harekete geçti. Kuyuya inen bir itfaiye eri, kediyi tutarak yukarı çıkardı. Kurtarılan kedi doğaya salındı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri... Hatay'da kuyuya düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

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