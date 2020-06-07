Son dakika haberleri | Hatay'da maganda kurşunu bir bebeği öldürdü

Son dakika haberlerine göre Hatay'ın Kumlu ilçesinde rastgele ateş açan maganda bir bebeği öldürürken, babasını da ağır yaraladı.

Hatay'ın Kumlu ilçesinde rastgele ateş açan maganda bir bebeği öldürürken, babasını da ağır yaraladı. Edinilen bilgiye göre, Kumlu ilçesi Uzun Kavak Mahallesinde yaşayan ve alkollü olduğu öğrenilen T.B. (47), pompalı tüfekle sağa sola ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonucu 2 yaşındaki Halit Yusuf hayatını kaybederken, babası da ağır yaralandı. Komşusunun pompalı tüfekle yaşamını yitiren talihsiz çocuğun cansız bedeni ve kavgada yaralanan Baba Abdulselam Yusuf, Kumlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay sonrası çok sayıda jandarma ekipleri Uzun kavak Mahallesinde önlem aldı. Kumlu cumhuriyet savcısı olayla ilgili soruşturma başlattı. - HATAY

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Yeşilçam'ın 57'lik güzeli, fiziği ile yıllara meydan okuyor

Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez

Çeşme'de İtalyan sevgilisiyle tatil yapan Şeyma'nın, bikinisi kadar pozu da dikkat çekti

Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı

5,5 aylık hamile olan Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su deniz kenarında bikinili poz verdi

Ebru Polat'ın "Kocanızı elinizden alırlar" paylaşımının altından ihanet çıktı

Adını Feriha Koydum'un Cansu'sunun geçirdiği değişim göz kamaştırdı

Şeyma Subaşı, İtalyan sevgilisiyle Alaçatı'da sahilde midye dolma yedi

Protestolara bu halde katılan yıldız şarkıcı takdir topladı

Aleyna'dan reklam ücretine dudak uçuklatan zam

Canlı yayında söylediği sözler sonrası 1 milyon takipçili hesabı kapatılan Taha Duymaz ilk kez konuştu: Bazı insanlar amacına ulaştı

Sevgilisinin bikinili fotoğraflarını sildirmek isteyen Cem'e kötü haber

Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı

Ezhel Avrupa'nın göbeğindeki gösteriye katıldı! Pankarttaki slogan dikkat çekti

Jelene Karleusa'nın Türkiye göndermeli paylaşımına yorum yağdı