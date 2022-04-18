Son dakika: Hatay'da orman yangını iki noktada devam ediyor - Son Dakika
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Son dakika: Hatay'da orman yangını iki noktada devam ediyor

18.04.2022 09:18

Son dakika haber... Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve iki noktada süren yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve iki noktada süren yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Amanos Dağları eteklerindeki Konaklı Mahallesi'nde gece 01.22'de ormanlık alanda çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına 13 dakika içerisinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yangın söndürme çalışmalarına Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri de katıldı. Ancak rüzgarın da etkisiyle yangın iki noktaya sıçradı.

Bölgede rüzgar etkisini kaybederken sabahın ilk ışıklarıyla söndürme faaliyetine ağırlık veren ekipler, iki noktadaki yangını kontrol altına almaya çalışıyor. - HATAY

Son dakika: Hatay'da orman yangını iki noktada devam ediyor
Son dakika: Hatay'da orman yangını iki noktada devam ediyor
Son dakika: Hatay'da orman yangını iki noktada devam ediyor

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Son dakika... Hatay'da orman yangını sürüyor Son dakika... Hatay'da orman yangını sürüyor HATAY'DA ORMAN YANGINI HATAY'DA ORMAN YANGINI

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Hatay'da orman yangını iki noktada devam ediyor - Son Dakika


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