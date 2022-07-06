Son dakika haberleri: Hatay'da otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Hatay'da otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

06.07.2022 23:39
Son dakika haberleri: Hatay'da otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Son dakika habere göre Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Çankaya Mahallesi'nde Selçuk E'nin kullandığı 31 TZ 544 plakalı otomobile kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tüfek ve tabancayla ateş açıldı.

Saldırıda, otomobil sürücüsü Selçuk E. ve araçtaki Ebru O, Özcan E, Erdal E, Muzaffer E. ile çocuklar Bade O, Aras O. Araz O. ile Yeşim O. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Aynı otomobille İskenderun Devlet Hastanesi Acil Servisine gelen yaralılar, tedaviye alındı.

Yaralılardan Ebru O, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili şüphelilerden Koray K. gözaltına alınırken, saldırıya uğrayan otomobil, hastane önündeki incelemenin ardından çekiciyle kaldırıldı.

Özel harekat ve çevik kuvvet polislerinin hastane önünde tedbir amaçlı bekleyişi sürüyor.

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Kaynak: AA

İskenderun, Selçuk, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Hatay'da otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı - Son Dakika

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