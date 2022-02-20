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Son dakika haberleri | Hatay'da polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kaza yapınca yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Hatay'da polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kaza yapınca yakalandı

20.02.2022 13:08
Son dakika haberleri | Hatay'da polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kaza yapınca yakalandı

Son dakika haberleri... Hatay'ın Antakya ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan hafif ticari aracın sürücüsü kaza yapınca yakalandı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan hafif ticari aracın sürücüsü kaza yapınca yakalandı.

Antakya-Reyhanlı kara yolu üzerindeki kontrol noktasında polis ekipleri, kimliği henüz belirlenemeyen hafif ticari araç sürücüsünü durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücünün kullandığı otomobil, Güzelburç mevkisinde kontrolden çıkıp trafik ışıklarında bekleyen bir otomobile çarparak refüje çıktı.

Kazada yaralanan olmazken, kaza sonrası hafif ticari araçta yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, araçtaki yangını söndürdü.

Polis, araç sürücüsünü gözaltına aldı.

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Tragger, Antakya, Hatay, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Hatay'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaza yapınca yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Hatay'da polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kaza yapınca yakalandı - Son Dakika
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