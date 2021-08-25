Restoranda silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Hatay'ın Defne ilçesinde bir restorana yönelik silahlı saldırıda biri ağır 2 kişi yaralandı.

Harbiye Caddesi'nde bulunan bir balık restoranı önüne motosikletle gelen bir kişi iş yerine doğru ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Saldırı sonucu restoranda yemek yiyen 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.