Restoranda silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Hatay'ın Defne ilçesinde bir restorana yönelik silahlı saldırıda biri ağır 2 kişi yaralandı.
Harbiye Caddesi'nde bulunan bir balık restoranı önüne motosikletle gelen bir kişi iş yerine doğru ateş ederek olay yerinden kaçtı.
Saldırı sonucu restoranda yemek yiyen 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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