Hatay'da bir evde ve iş yerinde yapılan aramada ruhsatsız silah ve bunlara ait fişek ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince silah ve mühimmat kaçakçılığı suçlarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Kırıkhan Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir ikamet ve iş yerinde yapılan aramada, 2 adet ruhsatsız tabanca,330 adet 9 mm fişek, 6 adet 7.65 mm fişek, 2 adet pompalı tüfek, 2 adet bıçak ele geçirildi.

Olayla ilgili F.F. gözaltına alındı. - HATAY