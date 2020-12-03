Anestezi teknisyeni koronaya yenildi - Son Dakika

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde anestezi teknisyeni Ümit Zan, korona virüsten hayatını kaybetti.

Kırıkhan Devlet Hastanesinde görevli, evli ve 3 çocuk babası anestezi teknisyeni Ümit Zan (43), bir hafta önce korona virüs belirtileri baş göstermesi üzerine test yaptırdı. Testi pozitif çıkan Zan, evde tedavi görürken bu sabah fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Ümit Zan, tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Ümit Zan'ın eşi ve çocukları da korona virüs testi yapıldıktan sonra karantinaya alındı.

Ümit Zan, görev yaptığı hastanede sağlık çalışanları tarafından son yolculuğuna uğurlandı - HATAY