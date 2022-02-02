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Son dakika haberleri... Hatay'da şarampole devrilen ambulanstaki 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Hatay'da şarampole devrilen ambulanstaki 3 kişi yaralandı

02.02.2022 14:12
Son dakika haberleri... Hatay'da şarampole devrilen ambulanstaki 3 kişi yaralandı

Bir son dakika haberine göre Hatay'ın Kumlu ilçesinde ambulansın şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Hatay'ın Kumlu ilçesinde ambulansın şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Yoğun sisin etkili olduğu Akkerpiç Mahallesi'nde, 31 AZJ 64 ambulans şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan ambulans sürücüsü ve iki sağlıkçı, başka bir ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Akkerpiç Mahallesi, Ambulans, Kumlu, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Hatay'da şarampole devrilen ambulanstaki 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Hatay'da şarampole devrilen ambulanstaki 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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