Son dakika haberleri... Hatay'da "silahlı yağma" iddiasıyla mahkemeye çıkarılan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen operasyonda "silahlı yağma" iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İskenderun polisi, bir iş yerinde gerçekleştirilen silahlı yağmaya ilişkin Buluttepe ve Yıldırımtepe mahallerinde 3 ayrı adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda şüpheliler H.I.Ö, Ş.Ö. ve A.A. gözaltına alındı.
Şüphelilerden H.I.Ö. ve Ş.Ö'nun adreslerindeki aramada buzdolabının buzluk kısmına saklanmış 2 ruhsatsız tabanca ile silahlara ait mermi, A.A'ya ait adreste ise 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan zanlılardan H.I.Ö. ile A.A. tutuklandı, Ş.Ö. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.