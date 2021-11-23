Son dakika haberleri! Hatay'da tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Hatay'da tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı

Gelen son dakika haberine göre Hatay'ın İskenderun ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte tarihi eser kaçakçılarına yönelik bir adrese operasyon düzenledi. Polis, evde yaptığı aramada, define arama dedektörü, tarihi eser olduğu değerlendirilen, heykel, yüzük, hac figürü, 2 bilezik ile mercek ve 70 gram cıva ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.

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