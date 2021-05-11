Son dakika haberleri! Hatay'da "tombalacı" operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Hatay'da tombala oynatmak için sosyal medya üzerinden müşteri topladığı öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Samandağ'da sosyal medya üzerinden tombala oynatılmasıyla ilgili şüpheli A.D. ve C.D'yi tespit etti.

Şüphelilerin internet üzerinden müşteri topladığı belirlendi.

Zanlıların evlerinde, biletlerle ilgili notların tutulduğu defter, 5 dolu ve farklı tarihlerde oynanmış tombala kağıdı ile cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alındı.