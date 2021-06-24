Trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Kazaya karışan kamyon
Kamyonun refüjden çıkarılması
Trafik ekiplerinin incelemesi Hatay'da trafik kazası: 1 yaralı
HATAY (AA) – Hatay'ın Defne ilçesinde seyir halindeki minibüse arkadan çarptıktan sonra refüje çıkan kamyonun şoförü yaralandı.
İbrahim Topal idaresindeki 31 AU 993 plakalı kamyon, Antakya-Yayladağ yolu Harbiye mevkiinde aynı yönde seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen 31 GY 913 plakalı minibüse arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle refüje çıkarak durabilen kamyonun şoförü yaralandı.
Yaralı şoför, ambulansla Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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