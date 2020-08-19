Son dakika haberleri! Hatay'da uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberleri... Hatay'ın Dörtyol ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda tarlaya saklanmış 100 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda tarlaya saklanmış 100 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında Özerli Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde bulunan M.A.B. (26) ile H.B. (26) adlı şahısların üzerinden uyuşturucu eroin maddesi çıktı. Aracın geçtiği yol güzergahlarında yapılan araştırma sonucunda ise polis ekiplerince Çiftekuyular sokak mevkiinde boş tarla içerisinde taş altına saklanmış şeffaf poşet içerisinde 90 gram ağırlığında eroin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan M.A.B. ve H.B. adlı şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - HATAY

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 10:29

Kaynak: İHA

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