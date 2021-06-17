Son dakika haberleri! Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

HATAY'da polisin durdurduğu TIR'da 97,84 gram metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Uyuşturucu satıcılarına yönelik, istihbarat ekipleriyle ortak çalışma yapan narkotik polisi,İskenderun- Erzin karayolunda, şüphe üzerine bir TIR'ı durdurdu. TIR'ın dorsesinde arama yapan ekipler, 97,84 gram metamfetamin ele geçirdi. TIR'daki M.B., M.A. ve İ.H.O. gözaltına alındı. Polis, şüphelilerin üst aramasında da bir miktar uyuşturucu ele geçirdi. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.