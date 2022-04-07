Son dakika haberleri | Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

07.04.2022 12:54
Son dakika haberleri | Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Gelen son dakika haberlerine göre Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik olarak Serinyol Bölge Trafik uygulama noktasında bir otomobili durdurdu. Araç içerisinde 128,3 gram metamfetamin ele geçirildi.

Araçta bulunan İ.Ş. hakkında adli işlem yapılırken, M.C. ise sevk edildiği adliyede tutuklandı. - HATAY

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Antakya, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika


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