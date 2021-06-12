Son dakika haberleri... Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika

Ekipler tarafından 5 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Evlerde 166,9 gram sentetik uyuşturucu, 15 uyuşturucu hap ile 43 gram esrar ele geçirildi.

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