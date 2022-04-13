Son dakika haberleri! Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı

13.04.2022 02:46
Son dakika haberleri! Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı

Son dakika haberler: Hatay'ın Hassa ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Hatay'ın Hassa ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ve Hassa 10. JASAT ekipleri, M.B'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelinin Gaziantep'ten Hassa'ya uyuşturucu getirdiği bilgisine ulaştı.

Şüpheliyi fiziki takibe alan ekipler, M.B'yi ilçeye bağlı Aktepe Mahallesi'nde yakaladı.

Şüpheli M.B'nin üst aramasında 93 gram eroin ve 15 gram metamfetamin ele geçirildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.B, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

YORUMLAR
500
Hatay'da 4 düzensiz göçmen yakalandı Hatay'da 4 düzensiz göçmen yakalandı Batman'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı Batman'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
01:03 ABD Başkanı Biden, Putin'in Ukrayna'da soykırım yaptığını savundu
01:02 Fenerbahçe, Löw defterini kapattı! Takımın başına iki hocadan biri geçecek
00:40 Real Madrid-Chelsea çeyrek finali nefes kesti!
00:26 e-Devlet ve e-Nabız'ın hacklendiği iddia edildi!
00:05 İBB Sözcüsü Murat Ongun: Gönlümde yatan aday Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu
23:57 Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nden elendi! Villarreal yarı finalde
23:40 Ukraynalı müzakereci David Arakhamia: Ukrayna tarafı İstanbul mutabakatına bağlı ve tutumunu değiştirmedi
23:33 Dünya devi Manchester City'nin Haaland'a çılgın teklifi dudak uçuklattı!
22:55 Zelenski, Rus yanlısı Ukraynalı siyasetçi Viktor Medvedçuk'un yakalandığı fotoğrafı paylaştı! Rusya'dan açıklama geldi
22:44 Basın toplantısındaki manzara Hagi'yi çıldırttı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 03:00:18. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement