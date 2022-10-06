Son dakika haberleri... HATAY'DA UYUŞTURUCU VE SAHTE İÇKİ OPERASYONU 1 GÖZALTI

HATAY'da jandarma ekiplerince, Defne ilçesindeki bir eve düzenlenen operasyonda, çok sayıda kubar esrar, kenevir bitkisi ve sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Defne İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve sahte içki ile mücadele kapsamında Değirmenyolu Mahallesindeki bir eve operasyon düzenledi. Ekipler, uyuşturucu madde arama köpeği Kobra ile yaptığı aramada, 4 kilo kubar esrar maddesi, 6 kök saksı içerisinde kenevir (skunk) bitkisi, 65 gram içime hazır esrar maddesi ve 265 litre sahte içki ele geçirdi. Olayla ilgili N.K. gözaltına alındı.