Son dakika haberleri | Hatay'da üzerinden 426 uyuşturucu hap çıkan zanlıya gözaltı
Gelen son dakika haberine göre Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan ve üst aramasında 426 uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan ve üst aramasında 426 uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sanayi Mahallesi Tekin Sokak'ta durumundan şüphelendiği K.M'yi (29) durdurdu.
Üst aramasında 426 uyuşturucu hap bulunan K.M, gözaltına alındı.
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